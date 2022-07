La big ‘avvisa’ la Juventus: servono 35 milioni di euro

La Juventus è avvisata: dopo Angel Di Maria e Paul Pogba, per mettere a segno il prossimo colpo serviranno 35 milioni

L’approdo di Paul Pogba ha fatto impazzire i tifosi della Juventus che ieri si sono riuniti al Jmedical per festeggiare il ritorno del francese nella Torino bianconera. Insieme a Di Maria, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di continuare a rafforzare pesantemente la rosa di Allegri nell’attuale sessione di calciomercato.

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Matthijs de Ligt, vicino all’approdo al Bayern Monaco, i dirigenti juventini guardano oltre e valutano l’acquisto di uno dei profili che ormai da diversi mesi è in cima alla lista della Juventus.

Rivelazione dalla Francia: così può andare da Allegri

Secondo quanto riferito dall’‘Equipe’, uno dei nomi in uscita dal PSG durante l’attuale sessione di mercato è quello di Leandro Paredes. L’argentino, in scadenza nel giugno 2024, ha accumulato 22 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti: numeri non esaltanti, che potrebbero ‘peggiorare’ anche nell’imminente nuova stagione dove la concorrenza in mediana rischia di aumentare.

Ed è per questo motivo che il club parigino ha già fissato il prezzo di 35 milioni di euro per la cessione del talento argentino, più volte accostato alla Serie A sin dal suo addio alla Roma.

Situazione dunque in divenire, con Paredes che può riavvicinarsi al bianconero: il PSG è pronto a dirgli addio, alle giuste condizioni.