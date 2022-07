Inter già bruciata sul tempo: Juve e Milan in agguato

L’Inter lavora per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi ma potrebbe essere anticipata da Juventus e Milan per un obiettivo in comune

L’arrivo di Lukaku è sicuramente il più importante colpo dell’Inter in questa sessione estiva di calciomercato, ma i nerazzurri continuano a lavorare per regalare a Inzaghi una rosa che torni a essere leader in Serie A. Con il futuro di Milan Skriniar da definire, con il PSG in agguato, l’Inter cerca rinforzi in difesa.

L’obiettivo potrebbe arrivare dalla Germania, ma i nerazzurri non sarebbero i soli a puntare sul difensore. Concorrenza e anticipo da Juventus e Milan.

Inter, Zagadou offerto anche a Juventus e Milan: parte l’asta

Calciomercato che si infiamma anche attorno al nome di Dan-Axel Zagadou. Il centrale difensivo classe ’99 è andato in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund e attualmente è svincolato. Il suo agente ieri ha fatto visita all’Inter nella sede del club, ma i nerazzurri potrebbero anche essere anticipati.

Infatti Zagadou potrebbe essere stato offerto anche a Juventus e Milan, che cercano un difensore centrale per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Dunque potrebbe diventare a tre la corsa al difensore francese in Italia.