Affare col PSG in Serie A: addio Inter, 25 milioni

Un talento di proprietà del Paris Saint Germain potrebbe sbarcare in Serie A in questa sessione di calciomercato: niente Inter, 25 milioni

L’Inter resta molto attiva in ambito di calciomercato. Il mese di giugno è stato a dir poco scoppiettante, soprattutto pvviamente considerando il ritorno ‘a casa’ di Romelu Lukaku. Mister Simone Inzaghi potrà finalmente contare su un centravanti da 20 e passa gol a stagione e sappiamo bene quanto Big Rom possa risultare determinante nel nostro campionato.

Congelata a sorpresa, invece, l’operazione a parametro zero targata Paulo Dybala. La ‘Joya’ rappresenta un’occasione ghiotta per potenziare il reparto offensivo, ma al momento la ‘Beneamata’ si trova coperta in quella zona di campo. Di conseguenza, per vedere l’argentino in nerazzurro bisognerà prima realizzare necessariamente delle cessioni in attacco, anche se ormai non resta più una grande quantità di tempo da poter sfruttare. Sicuramente in avanti non ci sarà Arnaud Kalimuendo, giovane centravanti classe 2002 (20 anni) di proprietà del Paris Saint Germain, rientrato dal prestito al Lens.

Calciomercato, niente Inter per Kalimuendo ma può approdare in Serie A

Il gioiellino francese è stato accostato ai nerazzurri nel recente passata, ma l’amministratore delegato Marotta avrebbe rifiutato tale opzione. Anche a causa dei costi elevati dell’operazione: secondo ‘L’Equipe’, infatti, i parigini valuterebbero il cartellino ben 25 milioni di euro. Si registrano altri interessamenti in Serie A anche da parte di club minori, come Atalanta o Bologna. La cifra di partenza, però, è chiaramente proibitiva.