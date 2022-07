Vuole solo l’Inter: Juventus e Milan messe al tappeto

L’Inter è sempre più vicina a mettere a segno un grande colpo per la retroguardia. Milan e Juventus messe al tappeto: vuole solo i nerazzurri

L’amarezza per la mancata conquista dello scudetto è rimasta in casa Inter, ma i due trofei vinti e un calciomercato da top club spingono a voler tornare in testa al campionato nella prossima stagione. Proprio in chiave calciomercato i nerazzurri vogliono chiudere un colpo importante.

L’obiettivo sembrerebbe aver accantonato le ipotesi Juventus e Milan perché vorrebbe solamente l’Inter. Nella trattativa potrebbe essere inserito anche un giocatore in prestito.

Calciomercato Inter, Bremer vuole solo la maglia nerazzurra: Casadei possibile contropartita

Il futuro di Gleison Bremer sembrerebbe ormai essere quasi scritto. Infatti il difensore brasiliano, dopo un’ottima stagione disputata col Torino, si prepara al grande salto di qualità per la prossima annata.

La volontà del giocatore al momento sembrerebbe solo una, vestire la maglia dell’Inter. Così le possibilità Juventus o Milan sarebbero state accantonate per concentrarsi solo sui nerazzurri. Così l’Inter, per sbloccare la trattativa col Torino, potrebbe inserire come contro partita nell’affare Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, ma solamente in prestito per la prossima stagione.