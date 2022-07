Koulibaly-Juventus: “Offerta da 6 milioni a stagione”

Novità sul fronte Kalidou Koulibaly per la Juventus: a parlarne è stato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli

Tiene banco la vicenda Kalidou Koulibaly: in casa Napoli c’è attesa per conoscere il futuro del difensore franco-senegalese, accostato con grande insistenza alla Juventus in questa sessione estiva di calciomercato.

Ad ora non ci sarebbero offerte ufficiali per Kalidou Koulibaly: a dirlo è stato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della squadra azzurra in quel di Dimaro. L’uomo-mercato dei campani ha sottolineato che ad oggi “non è arrivata alcuna offerta da nessun club”, ricordando però che il difensore classe ’91 è prossimo alla scadenza di contratto.

“Ha rappresentato Napoli in maniera straordinaria, ci stiamo confrontando tutti i giorni” ha aggiunto Giuntoli commentando la situazione del difensore prelevato dal Genk nell’estate del 2014 per una cifra di circa sette milioni di euro.

Koulibaly alla Juventus, le parole di Giuntoli

Il direttore sportivo del Napoli ha parlato anche di una offerta “quasi irrinunciabile” formulata dal presidente Aurelio De Laurentiis al difensore per il rinnovo contrattuale. Una proposta da 6 milioni di euro a stagione netti per cinque anni. Un rinnovo che al Napoli costerebbe 60 milioni di euro lordi, ma non solo.

Per Koulibaly ci sarebbe anche un “futuro da dirigente a Napoli, perché il ragazzo ha dato tanto e ha meritato questa incredibile offerta. Il presidente è molto generoso, ma fa anche attenzione all’aspetto economici”. Dunque, nonostante la decisione del club partenopeo di abbassare il monte ingaggi, per trattenere Koulibaly il Napoli sarebbe disposto a fare una eccezione.