Svolta Juventus: il big sta per firmare

La sessione estiva di calciomercato sta regalando continue sorprese: la Juventus, intanto, ha accolto Di Maria e Pogba

La Juventus vuole tornare ai vertici del calcio, sia in Serie A che in Champions League, ed in tal senso il calciomercato estivo sta dando prova delle enormi ambizioni del club di Andrea Agnelli. La ‘Vecchia Signora’ ha infatti accolto il ritorno di Paul Pogba, a sei anni dalla sua partenza da Torino, oltre alla firma di Angel Di Maria a parametro zero.

Due profili di assoluto spessore che, però, non possono bastare. A questo punto la dirigenza juventina non si ferma e sonda il terreno, ormai da mesi, per uno dei big andati in scadenza e che Allegri sogna di avere alle sue dipendenze da tempo. La firma sarebbe davvero ad un passo: ecco cosa sta per accadere.

Firma in arrivo: conferme dalla Spagna

Secondo quanto viene riportato da ‘Sport.es’, uno dei big di casa Barcellona che ormai da mesi viene insistentemente accostato alla Juventus è a un passo dalla firma del rinnovo. Si tratta di Ousmane Dembele, la cui permanenza in blaugrana è un discorso virtualmente chiuso, sigillato. Perchè il francese, nonostante numerosi tentennamenti nell’ultima stagione, alla fine avrebbe deciso di accettare la proposta del presidente Laporta, con Xavi ben felice di tenersi stretto l’esterno ex Borussia Dortmund. Rimangono ancora dei dettagli da limare ma la trattativa è in discesa e la firma di Dembele sul nuovo contratto che lo legherà al Barcellona, potrebbe arrivare molto presto.

La dirigenza catalana ha garantito di sistemare gli ultimissimi particolari, prima di trasmettere il contratto a Sissoko, agente di Dembele. Una transizione ancora non avvenuta ma che dovrebbe essere imminente. Il tutto potrebbe essere definito ufficialmente prima del 16 luglio, quando il Barcellona partirà per la tourneè americana. Xavi vuole infatti avere quanti più calciatori a disposizione per settimana prossima e Dembele potrebbe essere uno di questi.

Le prossime ore saranno decisive per registrare l’annuncio del rinnovo. Nell’ultima stagione, il 25enne (al momento ufficialmente svincolato) ha collezionato 32 presenze con 2 reti e ben 13 assist vincenti a referto.