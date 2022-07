Addio de Ligt, c’è l’offerta alla Juve: la cifra è pazzesca

Le probabilità di un addio del difensore Matthijs de Ligt alla Juventus aumentano sempre di più di giorno in giorno: offerta monstre

Il matrimonio tra Matthijs de Ligt e la Juventus potrebbe presto concludersi. La sensazione palpabile, che aumenta sempre di più col passare delle ore e dei giorni, è che si vada verso questo scenario. D’altronde, la ‘Vecchia Signora’ non è disposta ad accontentare le richieste economiche elevate dell’ex capitano dell’Ajax, di conseguenza il rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024 appare ormai improbabile.

Oltre a ciò, il classe ’99 vorrebbe misurarsi con un’altra realtà calcistica importante, magari più adatta alle sue caratteristiche. Le strade da poter prendere, in tal senso, sono due: Bayern Monaco e Chelsea. Di recente è avvenuto l’inserimento nella corsa da parte dei bavaresi, che rappresentano la preferenza assoluta del calciatore. Dettaglio che li pone in vantaggio rispetto ai rivali inglesi.

Motivo per cui i ‘Blues’ sta continuando a guardarsi attorno e potrebbe soffiare Kounde al Barcellona. La compagine tedesca, inoltre, avrebbe avanzato una prima offerta ai torinesi. Stando a quanto riferisce sul proprio profilo Twitter il giornalista di ‘Raisport’, Paolo Paganini, la proposta ammonterebbe a ben 95 milioni di euro cash, quindi senza contropartite tecniche. La Juventus, però, non lo venderà a meno di 100 milioni di euro, dunque servirà un rilancio.

