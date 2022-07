Koulibaly e non solo: la Juve lo prende a costo zero

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su de Ligt e l’operazione Koulibaly ma anche su un altro big del Napoli di De Laurentiis

La Juventus è in forte pressing su Koulibaly per strappare il suo sì prima dell’assalto in casa del Napoli. Il 31enne senegalese è il prescelto per il post de Ligt, che nel momento in cui scriviamo ha messo in cima alle preferenze il Bayern Monaco. Il club bianconero prova a incassare sui 100 milioni di euro, anche bonus compresi per il difensore olandese ambito sempre anche da Chelsea e Manchester United.

La Juve ha proposto a Fali Ramadani, agente di Koulibaly, un triennale da circa 7 milioni di euro netti a stagione, mentre al Napoli è pronta a offrire sui 30 milioni di euro. Gli azzurri hanno intenzione di opporsi, con De Laurentiis adesso decisosi a fare uno strappo al tetto ingaggi per il centrale nato in Francia: sul tavolo una proposta di prolungamento da 6 milioni netti l’anno o giù di lì, vale a dire quanto percepisce attualmente il calciatore.

Non solo Koulibaly, il club bianconero può puntare un altro big della squadra di Spalletti, vale a dire Fabian Ruiz. Il 26enne spagnolo ha rotto totalmente con la società e con lo stesso De Laurentiis poiché non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza – come quello del compagno – a giugno 2023.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz a costo zero

Il Napoli starebbe valutando l’esclusione di Ruiz dalla prima squadra, in sostanza di metterlo ai margini come avvenne per Milik qualora dovesse restare senza la firma su un nuovo contratto. Il prezzo del suo cartellino è stato fissato a circa 25 milioni di euro, una cifra alla portata dei bianconeri (ma trattare con De Laurentiis è sempre arduo) che però potrebbe ragionare sul suo arrivo a zero fra un anno trovando un accordo con il calciatore e il suo entourage, magari per un quinquennale da 4-4,5 milioni di euro netti a stagione.