Marotta ha la chiave per l’affare, c’è la formula per il colpaccio

L’Inter prova a “blindare” l’affare Bremer: i difensori vogliono arrivare a tutti i costi ad ingaggiare il difensore brasiliano

Una nuova formula per arrivare a Bremer: l’Inter studia un piano per non farsi sfuggire il difensore classe ’97, vera pepita d’oro del Torino di Urbano Cairo.

L’Inter insiste per Bremer, il Torino fa lo stesso per Casadei. I nerazzurri sono disposti a lasciar partire il giovane e talentuoso centrocampista, vero leader della Primavera di mister Chivu e tra gli elementi più interessanti del vivaio nerazzurro.

Proprio il cartellino del centrocampista classe 2003 potrebbe rappresentare la chiave per sbloccare l’affare col Torino e arrivare ad ingaggiare Bremer, miglior difensore dello scorso campionato di Serie A con trentatré presenze, condite da tre gol ed un assist.

Calciomercato Inter, nuova formula per arrivare a Bremer

Come riportato da La Stampa, l’Inter è disposta a lasciare partire il suo gioiellino, ma con una formula particolare. I nerazzurri, infatti, vorrebbero inserire il diritto di riacquisto nell’affare per non correre il rischio di perdere definitivamente un vero e proprio talento per il centrocampo.