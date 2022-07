Serie A snobbata: Cavani e Suarez giocheranno insieme

La Serie A non sembra essere nel destino di Cavani e Suarez: i due sono vicini a giocare insieme in un altro club

Nonostante Cavani e Suarez fossero l’oggetto del desiderio di diversi club di Serie A, pare che il loro destino non si legherà all’Italia. Nel futuro della coppia uruguayana c’è un altro campionato, dove è ancora viva la possibilità di giocare in Champions League.

Ad approcciare qualche contatto sono stati la Salernitana prima, specialmente nella parentesi Sabatini, e il Monza poi. In entrambi i casi, però, non è sembrato che ci fossero margini di trattativa, vuoi per i costi elevati, vuoi per la volontà dei giocatori, ancora ambiziosi e alla ricerca di competizioni europee.

Cavani e Suarez insieme: si fa avanti il Fenerbache

Una possibilità concreta è quella di vedere questa coppia da sogno insieme anche in un club oltre che nella nazionale. A far sognare i tifosi sarebbe il Fenerbache, che sta cercando di intavolare il doppio colpo, assicurandosi due calciatori di grande spessore dall’enorme esperienza.

Il club turco ha chiuso il campionato al secondo posto nella scorsa stagione, qualificandosi per i playoff di Champions League. Se i turni preliminari dovessero essere superati, la possibilità di vedere riunita la coppia Cavani-Suarez sarebbe ancor più concreta.