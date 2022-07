Torreira alla Juventus: quando può andare in porto l’affare

L’ultima idea per il centrocampo della Juventus potrebbe essere l’ex Fiorentina, Lucas Torreira: i tempi dell’affare

La Juventus in queste ore ha accolto finalmente i nuovi arrivi a parametro zero, Paul Pogba e Angel Di Maria. I bianconeri però ora non vogliono fermarsi e l’obiettivo principale sembrerebbe essere rinforzare il centrocampo, reparto che lo scorso anno ha dato non pochi problemi ad Allegri.

Così, dopo il ritorno di Paul Pogba, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’ultima idea per il centrocampo della Juventus potrebbe essere Lucas Torreira. Dopo una stagione di alto livello alla Fiorentina, l’uruguaiano è tornato all’Arsenal, dove però non rimarrà. Così la Juventus potrebbe pianificare il suo arrivo, ma non subito.

Calciomercato Juventus, idea Torreira: affare fattibile solo nelle prossime settimane

Il futuro di Lucas Torreira potrebbe essere nuovamente in Serie A. Il centrocampista di proprietà dell’Arsenal dopo l’ottima stagione con la Fiorentina potrebbe diventare una concreta idea della Juventus. I ‘Gunners’, che non puntano più su di lui, chiedono 10 milioni, ma i bianconeri dovranno aspettare.

Infatti, come riportato da Calciomercato.it, la Juventus potrà far partire l’assalto al centrocampista solo nelle prossime settimane, perché al momento non sarebbe una priorità. Però a favorire la trattativa potrebbe essere lo sponsor in comune, ovvero Adidas.