La Juventus ci riprova: ‘carta’ Arthur nello scambio

La Juventus vuole realizzare un altro acquisto a centrocampo dopo Paul Pogba e prova ad offrire nuovemente una proposta di scambio con Arthur

La Juventus è più attiva che mai sul calciomercato. Ieri sera è sbarcato a Torino Angel Di Maria, mentre oggi, nel tardo pomeriggio, è stato il turno di Paul Pogba. Entrambi sono arrivati a parametro zero, rispettivamente da Paris Saint Germain e Manchester United.

Il ritorno del francese è di fondamentale importanza, senza dubbio. Negli ultimi anni si è sentita non poco la mancanza del suo dominio fisico e tecnico in mezzo al campo. Massimiliano Allegri lo aveva indicato alla dirigenza come una delle priorità in entrata ed è stato prontamente accontentato. Ma non finisce qui: la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe acquistare un’altra pedina per la mediana, in particolare mancherebbe ancora un riferimento centrale che dia ordine alla manovra. Qui entrerebbe in gioco Arthur, col brasiliano che non ha convinto dalle parti della Continassa e potrebbe lasciare Torino questa estate.

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Paredes: scambio con Arthur

L’ex Barcellona è stato accostato di recente alla Roma di Jose Mourinho. I giallorossi, dal canto loro, monitorano interessati la situazione, però l’affare al momento non decolla. Ecco che la Juventus starebbe pensando di offrire nuovamente il cartellino di Arthur al Paris Saint Germain, tentando di convincere i francesi a mettere in piedi uno scambio con Paredes, non più centrale nel progetto parigino. L’argentino è in scadenza di contratto giugno 2024 e la sua valutazione si attesta sui 15-20 milioni di euro (simile a quella del calciatore bianconero). Situazione da monitorare.