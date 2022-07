De Ligt, cessione vicina: prezzo fissato

Resta viva la questione legata a de Ligt in casa Juventus. Ora il giornalista ha fissato la cifra per il centrale olandese

Matthijs de Ligt è ancora al centro delle voci di calciomercato. La Juventus è alle prese con una cessione che si fa ogni giorno più realistica e veritiera, sebbene tra le cifre che si leggono ballino diversi milioni.

Bayern Monaco e Chelsea stanno proseguendo i colloqui sia con l’entourage del calciatore che con la Vecchia Signora. I due club stanno cercando formule alternative alle richieste cash dei bianconeri, che vorrebbero tutti i soldi senza alcuna contropartita tecnica.

Secondo Furio Focolari, giornalista sportivo, il suo valore sarebbe ben inferiore ai numeri che girano attualmente. Inoltre, la pista Koulibaly per lui sarebbe la migliore, non solo per i bianconeri, ma viceversa anche per il giocatore stesso.

“De Ligt non vale 100 milioni”: le parole di Focolari

“Ottanta milioni per de Ligt sono una cifra congrua. È un giocatore che ha un grande valore per quello fatto prima della Juventus, dove, al contrario, non ha fatto bene. È un calciatore importante, ma non ha avuto un rendimento tale per un valore di 100 milioni“. Così si è espresso il giornalista a ‘Radio Radio’, indicando come il forte centrale olandese, sebbene arrivato con grandi aspettative, non abbia dimostrato tutto il suo valore.

Poi ha proseguito parlando di Kalidou Koulibaly, asseverando fortemente un suo futuro in bianconero. “Per quale motivo Koulibaly dovrebbe rifiutare la Juventus? De Laurentiis non se lo può permettere. Perderlo sarebbe un autogol clamoroso”.