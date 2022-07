Non solo Pogba: scambio Juve e nuovo centrocampista

La Juventus non vuole fermarsi dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba. Nuova ipotesi di scambio a centrocampo. Tutti i dettagli

L’entusiasmo è già alle stelle in casa Juventus dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba. I primi due colpi estivi del club bianconero sono sbarcati a Torino e si apprestano a cominciare la loro avventura, per il francese la seconda con la maglia della Juve.

Il mercato in entrata e in uscita è appena entrato nel vivo e sono ancora numerose le trattative portate avanti dalla dirigenza. A centrocampo, oltre a Pogba, potrebbe infatti arrivare almeno un altro volto nuovo, con l’unico incedibile del reparto che è al momento Manuel Locatelli. Da Arthur e Rabiot persino a McKennie e Zakaria, infatti, tutti gli altri centrocampisti sono considerati cedibili dalla Juventus di fronte alla giusta offerta. Anche l’ultimo arrivato, Zakaria, potrebbe diventare un’importante pedina di scambio ed è stato già accostato alla Roma come eventuale contropartita tecnica nell’affare Zaniolo. L’ex ‘Gladbach e Rabiot sono i giocatori con più mercato.

Calciomercato Juve, l’ipotesi di scambio in Spagna

A centrocampo per la Juventus non è da escludere un possibile ritorno di fiamma per Rodrigo De Paul. Come noto, l’ex Udinese è stato seguito e corteggiato a lungo dai bianconeri prima del trasferimento all’Atletico Madrid. La società bianconera potrebbe così tentare le carte Zakaria o Rabiot per arrivare all’argentino: la sua valutazione è di circa 30-35 milioni di euro.