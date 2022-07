La Juventus ha trovato il colpaccio sulla fascia: è un ex Manchester City

La Juventus di Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino Angelino, terzino sinistro del Lipsia: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri è al lavoro per completare una rosa che dovrà migliorare i risultati ottenuti nella scorsa stagione.

I bianconeri, reduci da un’annata terribile con zero trofei portati in bacheca e due finali perse contro l’Inter di Simone Inzaghi, sono riusciti almeno a qualificarsi per la fase a gironi di Champions League, un punto dal quale ripartire per cercare di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questa finestra di calciomercato è fondamentale in vista della prossima stagione ed ha già visto due colpi messi a segno dalla Vecchia Signora, due assi del calcio mondiale pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera. Stiamo parlando di Paul Pogba, centrocampista francese classe 1993 e Angel Di Maria, esperto esterno offensivo il cui contratto è scaduto con il PSG.

Ora la Juventus è a caccia di esterni che possano fare al caso di Massimiliano Allegri, stavolta nel reparto difensivo. Alex Sandro infatti, nonostante possa restare, alla giusta offerta lascerà la Vecchia Signora e, in caso di partenza, la società torinese avrebbe in mente un colpaccio, un ex giocatore del Manchester City che si è messo in mostra soprattutto in Champions League: stiamo parlando di Angelino, terzino sinistro ora al Lipsia.

Calciomercato Juventus, occhi su Angelino: la situazione

Il giocatore spagnolo, straordinario assist-man, ma anche ottimo difensore, è uno dei terzini sinistri di maggior rilievo del calcio europeo ed ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 30 milioni di euro, considerando anche il contratto in scadenza nel 2025. La Juventus, per arrivarci, dovrebbe sicuramente cedere Alex Sandro e magari lasciar andare qualche esubero a centrocampo.