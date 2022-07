Zaniolo alla Juve, scoppia il caso: “Cifra fuori mercato”

Il possibile passaggio di Nicolò Zaniolo alla Juve per la cifra di 50 milioni scatena il dibatitto: opinioni contrastanti

Una delle telenovele dell’estate è certamente la permanenza di Nicolò Zaniolo alla Roma, a cui è stettamente legato il possibile passaggio del giocatore alla Juve. Tutto ovviamente nasce dal rifiuto del calciatore di firmare il rinnovo contrattuale coi giallorossi, che a questo punto hanno paura di avere poco potere in vista di un’ipotetica cessione del talento.

Il dado ormai è tratto: si va verso un passaggio ai bianconeri dell’ex Inter per complessivi 50 milioni, di cui 10 per il prestito del prossimo anno, e 40 per il riscatto obbligatorio alla fine della stagione 2022/23. Questo è l’ultimo aggiornamento che filtra da ambienti vicini alle de società. Oltre a scatenare un sempre vivo dibattito sui social, la questione infiamma anche le opinioni degli addetti ai lavori. Che hanno idee un po’ diverse in merito all’affare, se davvero verrà ufficializzato in questi termini.

Zaniolo vale 50 milioni? Il dibattito è aperto

Ai microfoni di Radio Radio ad esempio, Furio Focolari va giù piatto sulla faccenda: “Non credo che nessuno darà 50 milioni per Zaniolo, per me è una cifra fuori mercato. Faccio fatica a pensare che la Juventus possa investire così tanto, oggi, su questo calciatore. Non mi sembra neanche l’anno giusto per cederlo, gli farei fare un’altra stagione sperando di recuperarlo. È una scommessa che devi fare, perché Zaniolo è un possibile campione. Chi te li dà adesso 50 milioni per un giocatore che ha fatto due gol in Serie A nella scorsa stagione?“, si chiede il noto opinionista.

Di diverso parere, con un approccio più orientato agli interessi della società capitolina, quella di Roberto Pruzzo, ex storico bomber giallorosso: “Fa bene la Roma a chiedere 50 milioni per Zaniolo, chiederei anche di più. Il giocatore ha ancora due anni di contratto, per cui….“.