Da Dybala a Ronaldo: doppia sorpresa in Serie A

Il calciomercato estivo è pronto ad infiammarsi, con due nomi come Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo che si riavvicinano alla Serie A

La sessione estiva di calciomercato sta prendendo corpo con il passare delle settimane. Con i primi colpi già piazzati dalle big del nostro calcio (l’Inter su tutte con Asllani, Lukaku e Mkhitaryan) la sensazione è che ancora molto, e di clamoroso, possa succedere da qui alla fine di luglio. Prima che la nuova Serie A cominci, a metà agosto, vanno sciolte le riserve riguardo a due delle stelle che sicuramente cambieranno casacca durante l’estate.

Da Cristiano Ronaldo, ai ferri corti con il Manchester United, a soprattutto Paulo Dybala che ha chiuso il suo rapporto con la Juventus ufficialmente sei giorni fa. Un attesa durata diverse settimane, con la possibilità di vestire la maglia dell’Inter che è risultata più che concreta.

Doppia pista da sogno: riecco CR7 e Dybala

Adesso, stando a quanto riportato da ‘La Repubblica’, il destino di Paulo Dybala sembrerebbe molto più lontano dalla squadra di Simone Inzaghi. L’Atletico resta una pista gradita ma attenzione anche alla Serie A, dove con il Milan su de Ketelaere ed il Napoli frenato dalla questione Koulibaly, le possibilità che Paulo Dybala firmi per la Roma sembrano risalire con il passare delle ore. Dalla benedizione di Totti mesi fa, l’idea di regalare Dybala a Mourinho si fa più forte. Anche perchè con l’addio a zero di Mkhitaryan, finito proprio all’Inter, e l’imminente cessione di Zaniolo alla Juventus, l’approdo di un fantasista di primissimo livello è una richiesta nemmeno troppo velata da parte dello ‘Special One’. Che accoglierebbe Dybala a braccia aperte, nelle prossime settimane. Ma la ‘Joya’, come detto, non è l’unica soluzione di spicco per l’attacco.

‘Milano Finanza’ sottolinea come la trattativa che porterebbe il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo nella Capitale stia andando avanti pur rimanendo molto complessa. In primis, ‘a causa’ delle clausole sulle royalties che CR7 percepisce su diritti d’immagine e sponsorizzazioni. Un’operazione, a livello teorico, ancora possibile: trovare un accordo che si basi sul solo stipendio da garantire all’attuale attaccante del Manchester United.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore, se abbia o meno intenzione di rinunciare alla prossima Champions League, oltre all’attuale stipendio da oltre 30 milioni annui garantito dai ‘Red Devils’. La speranza di Mourinho, e dei tifosi della ‘Magica’, sarà certamente l’ultima a morire.