Il top club si inserisce per Tomori: il Milan trema per “colpa” della Juventus

Il Bayern Monaco, che segue anche de Ligt, potrebbe mettere gli occhi su Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan di Pioli: le ultime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri, in questa finestra estiva di calciomercato, è al lavoro per rivoluzionare la rosa e migliorare i risultati ottenuti nella scorsa stagione.

I bianconeri hanno già messo mani al portafogli per prendere, a parametro zero, Paul Pogba, centrocampista francese che torna a Torino, e Angel Di Maria, fantasista argentino che ha vestito le maglie prestigiose di Real Madrid e PSG. La Vecchia Signora però, è al lavoro anche sulle cessioni con Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese, che in caso di mancato rinnovo potrebbe dire addio. Le richieste della Juventus sono molto alte e su di lui c’è l’interesse di diversi top club, fra i quali spuntano il Chelsea e, negli ultimi giorni, il Bayern Monaco pronto a costruire uno squadrone in vista della prossima Champions League.

Le richieste della Juventus sono però molto alte, addirittura a tre cifre. I bianconeri chiederebbero infatti una cifra vicina ai 100 milioni di euro per il gioiello olandese arrivato dall’Ajax nell’estate del 2019. Un “muro” alzato dalla società torinese che potrebbe spingere il Bayern Monaco a spostare l’obiettivo su un’altra stella del campionato italiano di Serie A, Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan campione d’Italia.

Calciomercato, il Bayern vira su Tomori: ecco cosa chiede il Milan

Il Bayern Monaco è a caccia di un difensore centrale e Tomori potrebbe essere il giocatore giusto considerando le sue caratteristiche e la crescita che ha avuto con la maglia del Milan. Il club rossonero valuta il giocatore inglese una cifra vicina ai 60 milioni di euro, una richiesta sicuramente alta, ma non al livello delle valutazioni fatte dalla Juventus per de Ligt, che potrebbero rendere l’olandese una trattativa praticamente impossibile per la quasi totalità dei club europei.