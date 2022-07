Ronaldo scuote il mercato del Milan: cash e scambio con i rossoneri

In casa Manchester United si è abbattuto come un uragano il caso Cristiano Ronaldo, che non si allena con la squadra e ha chiesto la cessione. Il suo erede può arrivare dal Milan?

La seconda avventura al Manchester United di Cristiano Ronaldo sembra già finita dopo appena una solta stagione. Il fenomeno portoghese si è ripresentato ad Old Trafford mettendo a referto 24 gol tra campionato e Champions League senza però riuscire a riportare i ‘Red Devils’ tra le prime quattro in classifica. Proprio la cocente delusione per la mancata qualificazione alla massima competizione europea è uno dei motori che spingerebbe CR7 lontano da Manchester.

La priorità di Ronaldo a 37 anni è quindi quella di giocare ancora la Champions League, alimentando il suo mito e la sua leggenda. Accostato oltre che alla Roma che non gioca la competizione, il fenomeno di Funchal era stato avvicinato nei giorni scorsi anche a Chelsea, Bayern Monaco e Napoli. Non si tratta di piste e operazioni eventualmente semplici, ma ciò che è certo è che Ronaldo vuole giocare la Champions e per farlo dovrà lasciare lo United.

Calciomercato, Ronaldo ‘fa tremare’ il Milan: soldi e scambio per Leao

Vista la situazione Ronaldo il Manchester United potrebbe vedersi costretto poi a sostituire il portoghese con un nuovo attaccante di alto profilo, nel caso in cui la cessione di CR7 andasse concretamente a segno. In questo senso i ‘Red Devils’ potrebbero anche rifare un pensierino a Rafael Leao, MVP dell’ultimo campionato di Serie A e connazionale ed erede di Ronaldo anche col Portogallo.

Il numero 17 rossonero è in grande ascesa ed è stato a dir poco fondamentale per il Milan nella vittoria dello scudetto, senza contare che spesso è stato accostato alla Premier. Il Manchester United, con Ronaldo altrove, potrebbe imbastire un possibile tentativo da 40 milioni di euro con annesso il cartellino di Anthony Martial, attaccante francese di tanto in tanto avvicinato al Milan e di ritorno da un prestito non indimenticabile al Siviglia. Il club meneghino però vuole trattenere e prolungare Leao con un nuovo contratto, anche se non sarà semplice.