Il Milan ha chiuso l’affare: ora c’è la firma

Il Milan si avvicina a mettere a segno un altro colpo ufficiale: giocatore in sede e tutto deciso per il futuro

Si sta costruendo la rosa del Milan per la prossima stagione tra nuovi arrivi e conferme importanti. Tra i giocatori con il futuro in bilico nella rosa che ha vinto lo scudetto lo scorso anno c’è sicuramente Junior Messias, attaccante arrivato in prestito al Crotone.

Il Milan però ha preso una decisione definitiva sul futuro del brasiliano. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, quest’oggi Junior Messias è arrivato nella sede del Milan per firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2025. Nelle casse del Crotone invece verranno versati 4,5 milioni di euro. Dunque alla fine il Milan ha deciso di confermare il brasiliano, anche se il suo futuro non è scontato che sia in rossonero, poiché la società potrebbe decidere anche di girarlo in prestito per la prossima stagione. Per ora una sola cosa è sicura, che Messias sarà tutto rossonero.