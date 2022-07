Colpo di scena per de Ligt: la nuova richiesta spiazza tutti

Il tema riguardante il futuro di Matthijs de Ligt continua a tenere banco in casa Juventus sul calciomercato: colpo di scena, nuova richiesta

Matthijs de Ligt al centro del calciomercato della Juventus. Ovviamente il futuro del centrale olandese rappresenta un tema di fondamentale importanza anche in ottica acquisti, visto che potrebbe garantire alla ‘Vecchia Signora’ un’entrata non indifferente nelle casse societarie, estremamente utile a finanziare altre operazioni.

Ma il classe ’99 dirà davvero addio questa estate ai bianconeri? C’è la sensazione, in tal senso, che si vada sempre di più verso una separazione tra le parti in causa. D’altronde, le difficoltà legate al rinnovo del contratto in scadenza giugno 2024 sono ormai note. L’ex Ajax, difatti, percepisce attualmente un ingaggio sui 12 milioni di euro netti. I torinesi, dal canto loro, vorrebbero abbassare la cifra in questione portandola sui 7,5 milioni, il tetto massimo stabilito per gli stipendi dallo sbarco a Torino di Vlahovic. Condizioni nettamente al ribasso, che de Ligt e il suo entourage non sono disposti a prendere in considerazione. La distanza considerevole dal punto di vista economico per il prolungamento dell’accordo in vigore, di conseguenza, alimenta non poco lo scenario cessione. E dove potrebbe proseguire nel caso la carriera del gioiello della Juventus? Sappiamo che in Premier League c’è il concreto interessamento da parte del nuovo Chelsea di Todd Boehly, col quale è in corso una trattativa.

Calciomercato Juventus, colpo di scena de Ligt: richiesta pazzesca del Bayern

I ‘Blues’ devono rinforzare la propria retroguardia sostituendo Andreas Christensen e, soprattutto, Antonio Rudiger, partiti rispettivamente in direzione Barcellona e Real Madrid, per giunta entrambi a parametro zero. Al momento, la compagine londinese è in pole per assicurarsi le prestazione di de Ligt, ma non è l’unico top club che apprezza particolarmente questa opzione.

L’olandese piace parecchio pure al Bayern Monaco e, stando a quanto riferisce ‘Evening Standard’, i bavaresi avrebbero chiesto al difensore di rifiutare la corte del Chelsea, poiché non intenzionati a partecipare ad aste. Una mossa che suscita scalpore, vedremo se porterà i frutti sperati. È bene ricordare comunque che la Juventus non accetta l’inserimento di contropartite nell’affare, ma solo proposte cash da almeno 80-90 milioni.