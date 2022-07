Nasce la nuova Juve, altro affare con il Tottenham

Tra questa estate e le prossime sessioni di mercato potrebbe riaprirsi l’asse Juventus-Tottenham. Tutti i dettagli

La Juventus sta per accogliere i primi due colpi del calciomercato estivo. Nei prossimi giorni sbarcheranno a Torino Angel Di Maria e per la seconda volta Paul Pogba.

Visite mediche, firme e annunci prima di aggregarsi al raduno agli ordini di Massimiliano Allegri, che partirà da domenica. Ma il mercato in entrata ed uscita del club bianconero è tutt’altro che concluso. In questo senso, il nome più caldo in queste ore è quello di Nicolò Zaniolo. Il talento classe 1999 è sempre più lontano dal rinnovo con la Roma e quindi in uscita dalla società giallorossa. Tiago Pinto, però, non fa sconti e chiede 50-60 milioni di euro per cedere il giocatore questa estate. Negli ultimi giorni si è parlato del possibile inserimento di contropartite tecniche, e tra i nomi spuntati c’è anche quello di Juan Cuadrado. Per il colombiano e Danilo, entrambi over 30, la dirigenza della Juventus dovrà in futuro pensare alla loro successione. Occhi in casa Tottenham.

Calciomercato Juve, occhi su Emerson Royal

Sul taccuino di Cherubini potrebbe finire il nome di Emerson Royal, laterale brasiliano classe 1999 che Antonio Conte, dal suo arrivo sulla panchina del Tottenham, ha spesso schierato titolare sulla fascia destra. L’ex Barcellona potrebbe diventare un nome caldo per la Juventus nelle prossime sessioni di calciomercato estivo, quando i bianconeri metteranno tra le loro priorità il post Cuadrado e Danilo. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2026 e valutato almeno 25 milioni di euro. Occhi sempre puntati, dunque, anche sull’asse Juve-Tottenham.