Colpo dalla Juve, Inzaghi preme: battaglia con Sarri

La partenza di Ranocchia ha lasciato scoperto un buco tra le alternative difensive: l’idea di Inzaghi si scontra con la volontà di Sarri

Grandi colpi, grandi ingaggi, l’attacco che riabbraccia la LuLa, ma c’è anche da pensare alla difesa. Questa la considerazione, più che assennata, fatta dalla dirigenza dell’Inter nelle ultime ore. Con l’affare Paulo Dybala ancora in ballo, è necessario fermarsi un attimo e ragionare sull’eventuale carenza di profili in altri reparti. Simone Inzaghi ha lanciato l’allarme: serve un difensore dopo la partenza di Andrea Ranocchia.

In un contesto in cui la posizione di Stefan de Vrij è sempre più incerta, e soprattutto con la sempre più probabile partenza diMilan Skriniar, che rischia di lasciare la retroguardia nerazzurra senza il suo leader, la difesa va puntellata. Uno tra Gleison Bremer e Manuel Akanji – il nome nuovo delle ultime ore – andrebbero a sostituire lo slovacco. Ma servono anche le alternative, stante appunto l’addio del difensore italiano, passato al Monza.

Inzaghi, idea Rugani: lotta con Sarri

Assolutamente non indispensabile per Allegri, e con il contratto in scadenza nel 2024, Daniele Rugani si affaccia alla nuova stagione col dubbio se restare o meno. Sul giocatore ex Empoli insiste da tempo l’interesse di Maurizio Sarri, suo mentore ai tempi della comune esperienza toscana. La pista che porterebbe il difensore alla corte del tecnico toscano è sempre viva per via del suo possibile utilizzo come contropartita tecnica nel mega-affare Milinkovic-Savic, che la Juve non ha smesso di rincorrere.

Simone Inzaghi avrebbe individuato proprio in Rugani quella pedina utile in grado di far rifiatare i titolarissimi ove necessario. L’affidabilità del nativo di Lucca, soprattutto se non investito di una titolarità ad altissimi livelli, è comprovata dallo stesso utilizzo che Allegri ne ha fatto lo scorso anno, quando ad un certo punto ha dovuto fare la conta con gli infortuni di tutti gli altri big. Tutto è apparecchiato per una battaglia di mercato tra Inter e Lazio per il centrale: la Juve gongola, perchè potrebbe incassare una somma inaspettata dall’operazione.