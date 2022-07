Zaniolo-Juventus, si può chiudere: sacrificio per Allegri

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino alla Juventus: il talentuoso giocatore della Roma può dire addio, ecco la strategia

La Juventus vuole chiudere numerosi colpi in vista della prossima stagione allestendo una rosa super competitiva. Il club bianconero è sempre al lavoro per riuscire a mettere a segno altri innesti di assoluto valore.

Il club bianconero è molto attivo in vista della prossima stagione: Nicolò Zaniolo è pronto a cambiare maglia con la Juventus sempre molto interessata al talentuoso attaccante della Roma. La società giallorossa continua a chiedere 50 milioni di euro per il giocatore, che è reduce da una stagione altalenante segnando il gol decisivo in finale di Conference League.

Ora il suo futuro potrebbe essere anche a Torino con l’inserimento della trattativa del centrocampista svizzero Zakaria, arrivato a gennaio in bianconero per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri.

Lo stesso allenatore livornese della Juventus non avrebbe intenzione di fare a meno di Zakaria in vista della prossima stagione, ma tutto può cambiare per arrivare a Zaniolo. Nella scorsa stagione il giallorosso ha ricoperto diverse posizioni, come quelle di esterno d’attacco nel 4-2-3-1 o di seconda punta nel 3-5-2. In passato ha giocato anche come interno di centrocampo sia con la Roma che con la Nazionale italiana. Negli ultimi anni ha sofferto tanto a causa dei vari infortuni al ginocchio, ma ora è pronto a continuare il suo percorso di crescita per arrivare al top giocando così anche in Champions League per togliersi numerose soddisfazioni.