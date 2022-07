UFFICIALE il colpo in difesa: super sfida tra Juve e Milan

Reazione a catena tra le big europee che si guardano intorno a caccia dei migliori colpi a disposizione. Il Barcellona ha appena ufficializzato un paio di acquisti, uno dei quali potrebbe sbloccare un’idea stuzzicante per Juventus e Milan

Quella di ieri è stata una giornata di annunci importanti in casa Barcellona, col club blaugrana che ha finalmente avuto modo di ufficializzare gli arrivi di Franck Kessie e Andreas Christensen, rispettivamente a parametro zero da Milan e Chelsea. Proprio i rossoneri, insieme alla Juventus di Massimiliano Allegri, potrebbero anche cogliere la palla al balzo di eventuali occasioni in uscita dalla Catalogna dopo l’annuncio dei nuovi innesti.

Particolare attenzione e riferimento alla difesa, dove i blaugrana hanno quindi ufficializzato l’accordo per il trasferimento di Christensen a costo zero con un contratto fino al 30 giugno 2026 accompagnato da una clausola rescissoria che sarà fissata a 500 milioni di euro. Un colpo quindi di primo pelo per il nuovo Barça di Xavi che inizia a prendere forma.

Calciomercato, al Barcellona c’è Christensen: Juventus e Milan attente a Garcia

Dunque ieri il Barcellona ha finalmente ufficializzato Christensen che comporrà la coppia di difesa titolare con il talentuoso Ronald Araujo, andando di fatto a puntellare un reparto che aveva bisogno. Così facendo sarebbe definitivamente tagliato fuori dalle rotazioni per la titolarità il giovane Eric Garcia, considerando già una stagione non proprio da protagonista ed anche la presenza in rosa dello stesso Pique che per esperienza potrà ancora dare qualcosa alla causa catalana.

Arrivato un anno fa a costo zero dal Manchester City, Garcia non ha reso come da aspettative, non essendo sempre centrale nelle gerarchie di Xavi che ora avrà a disposizione una nuova retroguardia. Lo spazio si riduce e il calciatore a determinate condizioni potrebbe finire sul mercato. Qualora finisse sulla lista dei cedibili il giovane spagnolo potrebbe anche accendere un’eventuale sfida di mercato tra Juventus e Milan che per motivi diversi hanno bisogno di centrali difensivi giovani e di talento con margini di miglioramento avanti. Il contratto però scade nel lontano 2026 e la valutazione sfiora i 30 milioni.