Dopo Dybala, Marotta ci riprova: dalla Juventus all’Inter

Non solo Dybala. Possibile un nuovo tentativo di Marotta per il trasferimento dalla Juventus. Tutti i dettagli

“Se rimango in Italia? Non ho ancora nessun contratto davanti. In questo momento penso molto a me stesso e penso che sia la cosa più importante, vorrei un progetto bello che si sposasse con le mie idee e poi vedremo”.

“Sono aperto a tutto, sono aperto a un cambiamento e diffido da chi resta sempre nelle zone di comfort. Il cambiamento è evoluzione”. Lo ha dichiarato Federico Bernardeschi dopo la notizia della separazione con la Juventus a parametro zero. L’esterno della Nazionale è ufficialmente svincolato e non ha ancora trovato una nuova squadra. Nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del Napoli di Spalletti, che non ha mai affondato però per l’ex Fiorentina. Per Bernardeschi, più avanti nella sessione di calciomercato, potrebbe riaprirsi una pista in Serie A, quella che porta all’Inter.

Calciomercato Inter, occhi su Bernardeschi

Le richieste di Federico Bernardeschi stanno frenando le squadre interessate, Napoli su tutte. Nelle prossime settimane, però, l’esterno potrebbe abbassare le sue pretese per non perdere importanti chance e in agguato potrebbe tornare anche Marotta e l’Inter. L’ex bianconero rappresenta un’importante occasione a parametro zero e un possibile jolly per Simone Inzaghi. Staremo a vedere.