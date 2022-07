Simeone lo lascia andare: parte il duello Milan-Roma

Milan e Roma sono pronte ad accendere un duello di mercato per un giocatore in uscita dall’Atletico Madrid

Continua il valzer di nomi accostati ai club di Serie A. Sia Milan che Roma, con ambizoni e motivi diversi, stanno cercando qualcosa sul mercato per rinforzarsi. Gli obiettivi principali riguardano l’attacco, dove Pioli e Mourinho puntano ad alzare il livello qualitativo. Le soluzioni possono arrivare dall’Atletico Madrid di Simeone.

Tra le varie possibilità paventate, le più percorribili riguardano calciatori in uscita e/o esuberi di top club. Il Milan ad esempio sta sondando il terreno per Ziyech, mentre la Roma ha già chiuso l’operazione Matic, totalmente fuori dai piani del nuovo corso Ten Hag al Manchester United.

Un nome nuovo da aggiungere che potrebbe interessare le due compagini è quello di Ferreira Carrasco. In questa stagione l’esterno belga è stato di certo un giocatore molto importante per Simeone: 34 presenze in Liga di cui 28 da titolare, a cui si aggiungono anche le 7 in Champions League, delle quali solo una iniziata dalla panchina (il ritorno con il Mancheser City). Nonostante questo, però, qualcosa potrebbe muoversi in casa Atletico.

Carrasco può salutare: Milan e Roma ci pensano

Sebbene Simeone abbia avuto grande considerazione di lui, la sensazione è che i Colchoneros abbiano intenzione di rivoluzionare la rosa dopo un’annata sotto le aspettative, andando ad investire con prepotenza sul mercato. Al momento in pochi sono certi della loro permanenza, con anche big come Griezmann o Joao Felix che non hanno l’assoluta certezza di rimanere.

Ecco perchè anche un giocatore come Ferreira Carrasco può diventare un’occasione, Verosimilmente la sua valutazione si aggirerebbe tra i 30 e i 40 milioni. Ancora ventottenne, dotato di grande tecnica e duttilità, potrebbe fare molto comodo in Italia.

Al Milan avrebbe la possibilità di ricoprire tutti i tre ruoli offensivi alle spalle del centravanti, mentre alla Roma potrebbe sia svolgere i compiti della seconda punta che, in caso di necessità, quelli dell’esterno. Vedremo se il calciomercato porterà sviluppi in casa Atletico su questo fronte.