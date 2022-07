Chelsea, non solo de Ligt: altro ‘scippo’ alla Juventus

Chelsea e Juventus continuano ad intrecciarsi in questo calciomercato: i Blues ora provano a fiondarsi sull’obiettivo bianconero

La trattativa tra Chelsea e Juventus per de Ligt è ancora viva. Le parole di Arrivabene di qualche giorno fa hanno aperto ad una cessione del centrale olandese, su cui Tuchel vorrebbe puntare come perno per il presente e per un domani senza Thiago Silva.

I Blues, forti della nuova proprietà, non sembrano volersi fermare qui. Il doppio addio di Rudiger e Christensen costringe la società ad andare sul mercato dei difensori: non c’è quindi solo il colpo de Ligt in canna, ma sul taccuino di Todd Boehly c’è anche un obiettivo in comune con la Juventus.

Stiamo parlando del giovane prospetto Benoit Badiashile, francese classe 2001 di proprietà del Monaco. In questa stagione, quando disponibile, è quasi sempre stato uno dei perni della retroguardia monegasca, tant’è che su di lui si sono accesi diversi riflettori di mercato. Il Chelsea, però, potrebbe avere un’arma a proprio vantaggio.

Badiashile, il Chelsea ostacola la Juventus: il piano

Il Milan, infatti, ha l’occasione di servire un assist involonario per l’affare Badiashile. I rossoneri stanno pensando di rispedire a Londra Bakayoko, dopo una stagione tutt’altro che positiva, anticipando quindi la scadenza del prestito biennale pattuita nello scorso calciomercato.

Il Chelsea, dal canto suo, potrebbe inserire il mediano francese all’interno della trattativa. Per lui si tratterebbe tra l’altro di un ritorno, essendo esploso del tutto proprio al Monaco. Così facendo il Chelsea riuscirebbe ad unire diversi puntini: prima di tutto acquisterebbe Badiashile, talento interessantissimo, e inoltre cederebbe un calciatore totalmente fuori progetto cme Bakayoko, che potrebbe apprezzare il ritorno in Francia.

Ad uscire contenta da questo suggestivo intreccio di mercato sarebbe proprio la Juventus, che rimarrebbe non solo senza de Ligt, ma che si vedrebbe ‘scippare’ anche l’obiettivo Badiashile.