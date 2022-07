Zaniolo alla Juventus, accordo sulla formula: affare fatto

Sembra sbloccata definitivamente una delle telenovele dell’estate: Nicolò Zaniolo è ad un passo dal vestire la maglia bianconera

Era nell’aria da giorni, il possibile affare, ma tutto era ancora in gioco. Le frizioni tra l’entourage di Nicolò Zaniolo e la Roma avevano raggiunto picchi elevati, ma qualcuno sosteneva che ci fosse ancora margine per ricomporre la distanza. Erano allo studio varie formule per scongiurare il passaggio del talento azzurro alla Vecchia Signora ma alla fine anche la volontà del giocatore ha avuto il suo peso.

Secondo quanto riportato nella serata di lunedì da SportMediaset, le parti – intese come Roma e Juventus – avrebbero trovato l’accordo. Il giocatore giallorosso, legato ai capitolini da un accordo in scadenza nel 2024 – si trasferirà immediatamente a Torino. Curiosa la formula adotatta, comunque inserita tra le ipotesi possibili di accordo dagli addetti ai lavori negli ultimi giorni.

Zaniolo-Juventus, ci siamo: accordo ad un passo

Il portale esperto di mercato snocciola i dettagli dell’accordo: prestito oneroso da 10 milioni di euro con riscatto obblgatorio fisssato sui 35-40 milioni. Viene così accontentata sia l’esigenza della Juve di non svenarsi nell’immediato per un colpo che comunque inseguiva da tempo, e anche la necessità della Roma di capitalizzare da subito la partenza di un giocatore che proprio non era intenzionato a restare.

Pare ormai evidente, come rivelato anche nei giorni scorsi, che la volontà del giocatore abbia avuto il suo peso. Dagli innumerevoli indizi social lanciati dal talento, all’ambizione di giocare nel club più blasonato d’Italia, il passo è stato (relativamente) breve.