Zaniolo e non solo: lo scambio che mette ko la Juventus

Nuova ipotesi di scambio per Nicolò Zaniolo: il possibile affare che metterebbe a rischio la pista Juventus

“L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato”.

“Voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club. Dybala? Mi sembra anche eccessivo essere paragonato a lui. Lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno. E aspetto”. Sono passate diverse settimane da queste dichiarazioni di Nicolò Zaniolo, settimane e giorni che hanno avvicinato il talento della Roma alla Juventus. Il club bianconero, infatti, è intenzionato a fare sul serio per portare subito a Torino l’esterno della Nazionale. Sullo sfondo, però, c’è anche il Paris Saint-Germain, uno dei club più temibili in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, minaccia PSG per Zaniolo

Negli ultimi giorni è stato rilanciato l’interesse dei parigini per Zaniolo. Campos, nuovo direttore sportivo della società di Al-Khelaifi, starebbe infatti monitorando con grande attenzione la situazione dell’esterno, pronto a dare l’assalto alla Roma se ci saranno le condizioni. E in caso di offensiva il PSG potrebbe sfruttare un’importante carta: sul piatto, infatti, potrebbe finire l’ex giallorosso Leandro Paredes, per il quale si è già parlato di un possibile ritorno nella capitale. Come noto, l’argentino è seguito anche dal club bianconero. Rischio doppia beffa, dunque, per la Juventus.