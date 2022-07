Dybala ancora senza squadra: cosa può succedere ad agosto

Il fantasista argentino è obiettivo dell’Inter e suggestione del Milan, entrambe devono stare attente ad un ritorno di fiamma di una big

Può sembrare un assurdo, eppure Paulo Dybala è ancora un calciatore svincolato a parametro zero. Tante sono le realtà che hanno provato ad avvicinarsi al fantasista argentino senza tirare troppo la corda, quasi a voler tentare di anticipare la mossa di una rivale.

Il suo desiderio, come noto, è quello di restare in Italia per continuare a calcare i terreni di gioco di Serie A dove è cresciuto e si è formato professionalmente. Per certi versi, Dybala nutre un profondo legame con questa terra. Delle italiane, l’Inter è stata quella da subito maggiormente interessata al suo profilo nel tentativo di creare il prototipo dell’attacco perfetto con Lukaku e Lautaro al suo fianco. L’idea di sposare il progetto nerazzurro resta viva nella sua mente, merito anche del lavoro svolto da Marotta verso il quale ha sempre nutrito grande stima. Qualche intoppo legato alla cessione di Sanchez e di un potenziale secondo attaccante, tuttavia, hanno frenato la trattativa. Così si è inserito di soppiatto il Milan, per la quale il calciatore resta una mera suggestione. Difficilmente lo vedremo in rossonero. Attenzione a non indugiare ancora però, perché il mercato delle big d’Europa ribolle.

Calciomercato, Dybala stuzzica l’interesse del Bayern Monaco

Nel caso in cui Dybala dovesse continuare ad essere etichettato con lo status di svincolato per un altro mese, le altre pretendenti europee potrebbero rompere il loro silenzio. In particolar modo il Bayern Monaco. Club dalla rinomata avidità per i talenti internazionali, già una volta in passato tentò lo strappo alla Juventus. In questo momento storico i tedeschi stanno vivendo una brevissima ma intensa fase di transizione, con Lewandowski ormai destinato alla Spagna. Certo i due hanno ben poco da spartire in termini di qualità individuali (ai bavaresi farebbe comodo Osimhen), ma difficilmente uno come Dybala può essere ignorato. Intanto lui ha ripreso gli allenamenti individuali, per tornare più carico che mai.