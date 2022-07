Dalla Serie A al PSG: Mendes ha deciso il futuro di Cristiano Ronaldo

Il destino di Cristiano Ronaldo sta per essere definito: chiesto l’addio al Manchester United, ecco lo scenario

Non è un mistero che da qui alla chiusura del calciomercato estivo, il possibile (sempre più probabile) trasferimento di Cristiano Ronaldo possa stravolgere gli equilibri tra le big d’Europa. Il ritorno all’Old Trafford è stato deludente, il Manchester United ha chiuso lontano dalla qualificazione alla prossima Champions League: quella che CR7 considera, ormai da sempre, casa sua.

Un feeling mai sbocciato, la squadra ha dimostrato di non essere competitiva ai massimi livelli come richiesto dal cinque volte Pallone d’Oro ed è così che nell’attuale sessione di calciomercato si consumerà il divorzio tra gli inglesi e l’asso lusitano.

Annuncio sul futuro: “Addio CR7, United irritato”

In tal senso, il giornalista Ben Jacobs ha fatto il punto sulla situazione che riguarda la prossima squadra di CR7: sullo sfondo resta anche il ritorno in Serie A, con la Roma di Mourinho in primo piano. “Il Manchester United rispetta la richiesta di Cristiano Ronaldo ma l’offerta dovrà essere soddisfacente non solo dal punto di vista economico. I ‘Red Devils’ sono davvero restii a venderlo ad una rivale in Premier League. Il club è irritato dall’incontro avvenuto tra Jorge Mendes ed il proprietario del Chelsea, Todd Boehly”. Jacobs ha poi aggiunto un altro club pronto ad accogliere CR7: “Mendes ha parlato anche con il Bayern Monaco, prima del Chelsea. Questo significa come Ronaldo abbia deciso di valutare le offerte prima dell’arrivo di ten Hag o basandosi solo sugli eventuali arrivi estivi. Tenere Ronaldo per un altra stagione, anche con oltre 20 gol, potrebbe non aiutare ten Hag a cambiare le cose”.

Il giornalista conclude poi così il suo intervento tirando in ballo un altro top club che potrebbe allontanare l’attaccante portoghese dal ritorno in Italia: “Il PSG è d’obbligo (si immagini CR7, Messi, Mbappè e Neymar). Mendes si è effettivamente avvicinato al PSG ad aprile, suggerendo ancora una volta che Ronaldo stava considerando il suo futuro prima di ten Hag. L’arrivo di Luis Campos non sembra aver cambiato la posizione del PSG”.

L’ex juventino, accostato recentemente soprattutto a Roma e Napoli in Serie A, ha già pronte le valigie: è tutto nelle mani di Jorge Mendes.