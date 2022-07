Conferme sullo scambio: così la Juventus si prende Paredes

Leandro Paredes rimane in cima alla lista della spesa della Juventus: lo scambio, adesso, può concretizzarsi

Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo. In attesa che arrivino Di Maria e Pogba, ormai virtualmente bianconeri, la dirigenza torinese deve fare i conti con la rivoluzione programmata a centrocampo.

Il nome caldo rimane sempre quello di Leandro Paredes, in scadenza tra un anno con il PSG e destinato quindi a salutare il club di Al-Khelaifi. La Juventus, così come l’Inter, ci ha pensato in passato ma ora potrebbe effettuare un nuovo tentativo.

Paredes alla Juve: due ipotesi di scambio

Riportare l’argentino, già protagonista in Serie A con la maglia della Roma. Una doppia ipotesi di scambio spunta all’orizzonte: anche Kean nell’affare. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, Moise Kean potrebbe fare ritorno a Parigi. L’attaccante classe 2000 non ha brillato agli ordini di Allegri e potrebbe adesso essere sacrificto per arrivare al talento argentino che il PSG valuta almeno 20 milioni di euro.

Quello dell’attaccante non è l’unico profilo che potrebbe rappresentare una pedina di scambio allettante per la società transalpina. Un altro ex potrebbe quindi fare ritorno sotto la Tour Eiffel. Si tratta di Adrien Rabiot, che ha lasciato il PSG a zero nell’estate 2019 e rischia di vivere una seconda avventura in Ligue 1 con i campioni di Francia.

Situazione dunque in divenire, le prossime settimane potrebbero diventare calde per l’approdo di Leandro Paredes a Torino: Kean e Rabiot le armi della Juventus per firmare il colpaccio.