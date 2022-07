Bussano alla Juve per de Ligt: scambio da urlo più 50 milioni

Il futuro di Matthijs de Ligt è un rebus, col centrale olandese che potrebbe lasciare la Juventus in estate: proposta da urlo del top club

Il calciomercato della Juventus tra gioie e possibili dolori. Ai nuovi prossimi acquisti ‘di peso’, Paul Pogba e Angel Di Maria, fa da contrasto la situazione incerta riguardante il futuro di Matthijs de Ligt. Come noto, la ‘Vecchia Signora’ vorrebbe prolungare la scadenza del contratto del centrale olandese, prevista per giugno 2024.

Esiste, però, una distanza considerevole tra ciò che offrono i bianconeri e la richiesta del calciatore, che attualmente percepisce uno stipendio netto di circa 12 milioni di euro a stagione. Di conseguenza, nelle scorse settimane sono aumentati i dubbi sulla permanenza a Torino del classe ’99, anche considerando le sue parole in una recente intervista, in cui ha lasciato chiaramente intendere di essere aperto all’ipotesi addio. In tal senso, il Chelsea è una più che seria candidata ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Ajax. I ‘Blues’ devono riempire il vuoto lasciato da Antonio Rudiger, partito in direzione Real Madrid, e uno dei primi obiettivi per sostituire il tedesco è proprio il difensore di proprietà del club di Exor, sbarcato alla Continassa nel 2019. Ma la compagine londinese non è l’unica big interessata a de Ligt.

Calciomercato Juventus, anche il Bayern su de Ligt: scambio più 50 milioni

Difatti, ci starebbe pensando concretamente anche il Bayern Monaco. I bavaresi necessitano di potenziare la retroguardia e potrebbero avanzare una proposta di scambio per convincere la Juventus. Sul piatto il cartellino di Sané oppure quello di Gnabry: il primo ha deluso ampiamente le aspettative dal suo approdo in Germania, mentre il secondo ha il contratto in scadenza giugno 2023 e ad oggi non rinnova.

A ciò il Bayern aggiungerebbe una sostanziosa parte cash da 50 milioni di euro. Se dovessero realmente avanzare l’offerta in questione, però, i tedeschi riceverebbero un no come risposta. I bianconeri, dal canto loro, non intendono accettare l’inserimento di contropartite nell’affare, a prescindere dal loro valore. Vogliono soltanto cash, almeno sugli 80-90 milioni di euro totali. Questa la condizione non modificabile, a meno di sorprese, per la cessione di de Ligt. Vedremo come andrà a finire.