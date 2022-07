Le big mettono Bernardeschi in standby: offerta a sorpresa

Federico Bernardeschi, svincolato, per ora non ha ricevuto proposte dalle big: ecco dove può finire l’ex Juventus

Il 30 giugno è stato il giorno di diversi addii alla Juventus. Tra questi, anche quello di Federico Bernardeschi, arrivato a scadenza di contratto. Per l’esterno classe 1994, adesso, si gioca la partita del futuro, aperta a diverse soluzioni.

La Juventus ha scelto non continuare a puntare su di lui, il calciatore nel giro della Nazionale adesso cerca una squadra di grande livello per rilanciarsi e iniziare una nuova fase della sua carriera. Ma ci sono diversi problemi che per il momento allontanano una nuova destinazione per l’esterno ex bianconero.

Bernardeschi, per ora situazione di stallo: ecco quale diventa l’ipotesi più probabile

Il terreno è stato sondato, come noto, dal Napoli e dall’Atletico Madrid, ma anche dal Milan e dalla Roma. Situazioni che però gli vengono prospettate, sono di ingaggio al ribasso rispetto a quello precedente, da circa 3 milioni di euro. Tutte squadre che rimangono alla finestra, che per il momento tengono la situazione in stand-by, senza affondare il colpo. A questo punto, l’ipotesi più probabile potrebbe diventare quella del Monza, che potrebbe farsi sotto verso fine mercato e piazzare il colpaccio, se nessuno si sarà già accaparrato Bernardeschi.