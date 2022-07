Da esubero a occasione: Milan e Juventus fiutano l’affare

Per Milan e Juventus può nascere un intrigo interessante col PSG: sul piatto c’è un esubero dei parigini

Nel faraonico mercato imbastito la scorsa estate dal Al-Khelaifi al PSG, era destino che qualcuno rimanesse ai margini. Un giocatore ha di fatto passato una stagione in panchina e ora è pronto ad abbandonare la Francia. Per Milan e Juventus può diventare un’occasione interessante.

Stiamo parlando del centrocampista Georginio ‘Ginny’ Wijnaldum, talentuoso classe ’90 olandese. Dopo le grandi stagioni sotto la guida di Klopp al Liverpool, l’ex PSV è passato a parametro zero al PSG, ma l’annata trascorsa è stata decisamente al di sotto delle aspettative.

Le presenze complessive sono state 38, perlopiù spezzoni, con all’attivo solamente tre gol. Nelle partite decisive Pochettino gli ha sempre preferito altri giocatori: emblematica è la doppia panchina nell’ottavo di finale con il Real Madrid, costato la Champions League ai parigini.

Wijnaldum vuole lasciare: ipotesi Milan e Juventus

Per questi motivi, Wijnaldum è intenzionato a lasciare la Ligue-1. Il suo contratto scadrà nel 2024, pertanto per la prossima stagione sta avanzando piede l’ipotesi di partire in prestito. Il PSG probabilmente sarebbe anche disponibile a pagare parte del suo oneroso ingaggio da 9 milioni annui, aiutando i club interessati.

Per il Milan l’olandese sarebbe un affare particolarmente interessante. Sebbene sia esploso come mezzala, all’inizio della sua carriera Wijnaldum ricopriva il ruolo di trequartista, pedina che i rossoneri ricercano insistentemente dall’addio di Calhanoglu.

Per la Juventus, dopo l’acquisto di Pogba, potrebbe diventare una soluzione interessante se dovessero partire gli esuberi. Tra questi ci sono Ramsey, Rabiot e Arthur, che andrebbero a liberare sia il monte ingaggi che le posizioni fisiche in campo per un altro centrocampista di spessore internazionale.

Al momento, è doveroso dirlo, si parla solamente di suggestioni. Vedremo nelle prossime settimane se la possibilità potrà concretizzarsi.