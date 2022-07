Berardi al Milan: Maldini detta le ‘condizioni’

Il calciomercato del Milan entra nel vivo e torna di moda il nome di Domenico Berardi: adesso cambiano le condizioni

Il Milan non si ferma. Acquistato Origi e posto le fondamentali firme sui nuovi contratti che legheranno Maldini e Massara per le prossime due stagioni, il ‘Diavolo’ sta pianificando l’arrivo di rinforzi di peso nell’attuale sessione di calciomercato, per la gioia di Stefano Pioli.

Lo scudetto è un lontano ricordo, la concorrenza è sempre più agguerrita, a partire dalla sponda nerazzurra del Naviglio. Ecco quindi che dei diversi nomi sulla lunga lista della dirigenza milanista, uno in particolare sembrerebbe poter tornare fortemente di moda per l’attacco dei campioni d’Italia.

Berardi al Milan: così si può

Quel Domenico Berardi accostato in più di una circostanza e che Pioli considera perfetto per il ruolo di esterno nel suo 4-2-3-1. Il Sassuolo, in tal senso, sembra aver cambiato le prospettive riguardo al futuro dell’attaccante di Cariati: adesso, infatti, i neroverdi si sarebbero convinti sulla cessione dell’ex juventino. Alla finestra c’è ma rimane assai defilata la Juventus, dopo la chiusura della trattativa per Di Maria ed il ritorno di fiamma per Zaniolo. Adesso, dunque, il Milan potrebbe avere via libera. I rossoneri, però, non intendono sottostare alle condizioni che la società emiliana ha provato a dettare fino a questo momento.

Il Sassuolo può rifarsi avanti proponendo l’esterno a Maldini che, tuttavia, non vorrebbe andare oltre i 15 milioni di euro per il cartellino di Berardi. Se il Sassuolo dovesse allentare le sue pretese, allora Berardi diventerebbe molto probabilmente un nuovo calciatore del Milan. Nessuna follia, il ‘Diavolo’ è forte anche della volontà del giocatore che starebbe premendo per l’addio al Sassuolo.

Sono 34 le presenze di Berardi con i neroverdi nella passata stagione, con 15 reti e 17 assist vincenti.