Neymar, l’ingaggio è monstre: la scelta della Juve

La notizia lanciata qualche giorno fa sull’ipotesi Neymar-Juventus tiene banco, ma l’affare è estremamente complicato

Qualcosa tra Neymar e il PSG sembra essersi rotto. Il brasiliano non detiene più lo status di intoccabile che aveva fino a qualche stagione fa, quando era lui l’unica stella indiscussa della squadra. Al-Kheliaifi non sembra voglia incatenarlo al Parco Dei Prinicipi, anzi.

Il rendimento incostante, i continui infortuni e qualche atteggiamento sopra le righe sarebbero le ragioni prinicipali che stanno mettendo Neymar alla porta. Nel mondo, però, pochissime squadre possono permettersi le cifre legate a lui, sia per il cartellino che per quanto riguarda l’ingaggio.

Sebbene la sua assoluta qualità sia oggettivamente indiscutibile, sembra quasi impossibile immaginare al momento un suo trasferimento. Se poi l’ipotesi riguarda la Serie A, l’intreccio con la Juventus appare matematicamente irrealizzabile.

Neymar, 220 milioni solo di ingaggio: la Juventus è lontanissima

Ad ormai trent’anni, Neymar ha potenzialmente ancora quattro, massimo cinque anni su livelli altissimi. Con un contratto del genere, rimanendo sul suo stipendio di 36 milioni netti all’anno, si starebbe parlando di numeri clamorosamente fuori portata per un club come la Juventus, se si considera soprattuto la questione al lordo.

Se a questo si aggiunge che secondo molte testate Neymar avrebbe fatto scattare l’opzione di rinnovo automatico fino al 2027, i margini per una trattativa sono ridottissimi. Anche in un calciomercato scoppiettante dove i bianconeri sembrano vicinissimi a portare in Italia due top player come Pogba e Di Maria, la suggestione di vedere un calciatore del calibro di Neymar in Serie A sembra veramente fantamercato.