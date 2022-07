Bomber di nuovo in orbita Juve: risposta immediata

La Juventus ha tra gli obiettivi anche quello di rinforzare il reparto offensivo e viene offerto nuovamente un bomber: la risposta bianconera

Il futuro della Juventus è tutto da costruire ancora, con il calciomercato bianconero che al momento sembra essere un po’ bloccato. Dopo gli addii di Alvaro Morata e quello di Paulo Dybala, i bianconeri dovranno certamente cercare qualche nuova soluzione offensiva per la prossima stagione.

Così torna in orbita bianconera un attaccante di fama internazionale, al momento svincolato, che viene offerto alla Juventus. La risposta della società bianconera sembrerebbe immediata. No secco al bomber.

Calciomercato Juventus, Cavani offerto ai bianconeri: rifiutato il bomber

La Juventus cerca rinforzi in attacco. Gli addii di Paulo Dybala e Alvaro Morata portano inevitabilmente i bianconeri a intervenire sul mercato per migliorare il reparto offensivo a disposizione di Allegri per la prossima stagione.

Così, a essere offerto alla Juventus, potrebbe essere stato Edinson Cavani, ormai ex attaccante del Manchester United che ancora non ha trovato squadra. Nella scorsa stagione il bomber uruguaiano ha faticato a trovare spazio e ha messo a segno solo due gol. Nonostante la fama internazionale dell’attaccante, Cavani non rientrerebbe nei piani della Juventus, che avrebbe rifiutato la proposta, preferendo puntare su altri profili, magari anche più giovani.