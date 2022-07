Assalto improvviso a de Ligt: 50 milioni più lo ‘scarto’

Il difensore della Juventus continua ad essere appetito da almeno tre club di Premier: ecco l’offerta del Manchester United

Già attiva sul fronte delle entrate – ormai si attende solo l’ufficialità per Angel Di Maria, mentre si lavora alacremente per concludere l’affare Pogba – la Juve non perde di vista il capitolo cessioni. Tra la necessità di fare cassa e la possibilità di dover fare qualche sacrificio tecnico sull’altare del bilancio, la dirigenza bianconera valuta le offerte per i propri big.

Tra questi, il nome di Matthijs de Ligt è sempre quello più gettonato. Il difensore olandese continua ad avere numerosi estimatori in Premier League. Chelsea e Manchester City sono in pressing sull’entourage del calciatore ormai da tempo. Come vi abbiamo riportato già nelle scorse settimane – leggi qui – Erik ten Hag, il nuovo allenatore del Manchester United, è dispsto a fare carte false pur di avere il suo pupillo all’Old Trafford. La consacrazione del difensore a livello internazionale, del resto, è arrivata proprio grazie al mentore olandese nella comune esperienza all’Ajax.

Ten Hag spinge per de Ligt: l’offerta sul piatto

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dai tabloid inglesi, il manager mette sul piatto 50 milioni cash più il cartellino di uno tra Eric Bailly ed Anthony Martial, già catalogati come esuberi dallo stesso tecnico. Il primo potrebbe andare ad infoltire il reparto difensivo dei bianconeri, che hanno già dovuto forzatamente salutare Giorgio Chiellini. Il secondo, reduce dall’esperienza al Siviglia, potrebbe rappresentare il dopo Morata nell’attacco della Juve.

Dal quartier generale della Vecchia Signora non filtra un grande gradimento per la proposta anglo-olandese: Federico Cherubini ha sempre sostenuto la necessità, qualora se ne fosse presentata l’occasione, di cedere i propri gioielli solo dietro un’offerta cash. Senza contropartite tecniche. Il caso vuole, nella fattispecie, che i due profili proposti da ten Hag non abbiano la totale approvazione di Allegri. Il quale avrebbe altre idee sia per il centrale difensivo che dovrebbe prendere il posto di de Ligt, sia sull’attaccante da inserire accanto agli intoccabili Vlahovic e Chiesa.