C’è l’annuncio UFFICIALE: Mkhitaryan è dell’Inter

Dopo Lukaku, l’Inter mette a segno un altro grande colpo per la prossima stagione: Henrikh Mkhitaryan è nerazzurro

Non è un mistero che l’Inter puntasse a rinforzarsi pesantemente in vista della stagione 2022/23. In attesa che i nerazzurri si radunino per il ritiro del 5 luglio, la società ha appena annunciato un altro colpo di spessore.

Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, che nell’ultima stagione con la maglia della Roma ha collezionato 44 presenze, con 5 gol e 9 assist vincenti. Il 33enne armeno lascia a zero la squadra di Mourinho per trasferirsi a Milano alla corte di Simone Inzaghi.

Mkhitaryan all’Inter: il comunicato UFFICIALE

“Dal divano della casa di Valence a Milano: il viaggio di Henrikh si arricchisce di un’altra tappa. A tinte nerazzurre, con il richiamo dell’Armenia, che ricorda le origini di un altro grande ex interista, Youri Djorkaeff. Benvenuto, Henrikh!”.

Così l’Inter sul proprio portale ufficiale, ha abbracciato uno dei più importanti acquisti dell’estate nerazzurra.