Ten Hag torna su Dumfries: nuovo scambio

Ancora voci di mercato sul futuro di Denzel Dumfries. Il Manchester United può tornare alla carica

Dopo un periodo in cui Dumfries sembrava destinato a partire, le voci sul suo futuro si sono placate. Questo, però, non chiude ad una possibile cessione dell’Inter, specialmente se chi bussa alla porta è il nuovo Manchester United di Ten Hag.

L’apprezzamento del tecnico olandese per il suo connazionale è ben noto da tempo, ma al momento ai nerazzurri non sembra essere giunta un’offerta che ha fatto vacillare Marotta. Sulle tracce di Dumfries, inoltre, c’è ancora il Bayern Monaco, che però al momento è alla finestra in attesa di capire se sferrare o meno il colpo.

Quel che è certo è che Dumfries piace ancora. Un’ipotesi di trattativa che i Red Devils potrebbero imbastire riguarda uno scambio con un altro esterno, che al momento non rientra nei piani di Ten Hag, ossia Wan-Bissaka.

Dumfries, lo United propone Wan-Bissaka: la risposta dell’Inter

Sembra però difficile che una suggestione del genere possa prendere effettivamente piede. Solo qualche stagione fa Wan-Bissaka era in rampa di lancio dopo un investimento da circa 50 milioni di euro da parte dello United, cifra che nel corso delle stagioni il difensore inglese non sta dimostrando di valere.

Anche per questo motivo Ten Hag ha già fatto intendere di voler guardare altrove per il ruolo, trasformando il difensore in un esubero. L’Inter, dal canto suo, non sembra per nulla interessata al giocatore, tantomeno se questo implica la cessione di Dumfries. Il Manchester United dovrà trovare altre vie per cercare di accaparrarsi l’esterno olandese.