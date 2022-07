Inter, UFFICIALE: Onana è il nuovo portiere nerazzurro

Adesso è ufficiale: André Onana è un nuovo giocatore dell’Inter, il comunicato del club

In casa Inter è stato il giorno di un altro arrivo. Dopo Lukaku e Asllani, adesso è ufficiale anche l’arrivo di André Onana dall’Ajax.

L’accordo tra le parti era saldo ormai da tempo ma oggi è arrivata l’ufficialità. Onana ha firmato un contratto di 5 anni da 3 milioni di euro l’anno. Il portiere camerunese si è detto entusiasta attraverso un tweet: “I sogni diventano realtà. Sono entusiasta di entrare a far parte del mio nuovo club. Voglio ringraziare il presidente, l’intero consiglio di amministrazione dell’Inter, l’allenatore e la mia squadra per aver reso il mio sogno realtà”.

Il comunicato ufficiale dell’Inter su Onana

“Ogni bambino ha i proprio sogni. Sono i luoghi, gli affetti, le amicizie a formare i pensieri, le speranze, le attese. André Onana accompagnava suo fratello maggiore alle partite: gli portava la borsa con i guanti, si sedeva a bordocampo e lo ammirava muoversi tra i pali. E sognava: un giorno farò anche io il portiere. Dove? Allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, Camerun. È questa la meta fissata da Onana come obiettivo. Il cammino, percorso a piedi, da casa allo stadio, in occasione delle partite della nazionale, tra la folla in festa. Lì a vedere gli eroi, i Leoni del Camerun, quelli che nel 2000 avevano fatto impazzire un’intera nazione, conquistando la Coppa d’Africa. Il Camerun di Song, Mboma, Geremi, Wome, Foé, Eto’o.

Samuel Eto’o è il nome che disegna il destino di Onana. I tornei organizzati dall’Academy del centravanti sono l’occasione per André di mettersi in mostra: sono gli occhi di Diallo, uno degli allenatori, a fargli iniziare un viaggio incredibile. “Entra a far parte della Fondazione Samuel Eto’o“.