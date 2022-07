Roma, UFFICIALE l’addio all’azzurro: passa al Milan

Con una nota ufficiale emessa da entrambi i club, Roma e Milan hanno dato evidenza del movimento di mercato sull’azzurro

Non solo colpi internazionali – peraltro ancora non pervenuti, a parte Divock Origi arrivato a parametro zero – ma anche acquisti iitaliani. Il nuovo Milan targato RedBird , che nella giornata odierna ha anche ufficializzato i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara – ha messo a segno un altro acquisto. Un colpo che in qualche modo era nell’aria, ma che comunque conferma quanto era stato espressamente chiesto da Stefano Pioli.

Il giocatore, di proprietà della Roma, è stato lasciato libero da José Mourinho, che già ne aveva avallato la partenza in prestito all’alba della scorsa stagione. Dopo 279 presenze totali con la maglia giallorossa- di cui è stato anche Capitano – il nativo della Capitale è passato a titolo definitivo in rossonero. Sono arrivate infatrti le note ufficiali di entrambe le società a conferma della conclusione dell’affare.

UFFICIALE Roma, Florenzi a titolo definitivo al Milan

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquistato a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alessandro Florenzi da AS Roma. Il difensore ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025.

Alessandro, dopo essersi laureato Campione d’Italia con il Milan nella scorsa stagione, collezionando 30 presenze e 2 gol, continuerà a indossare la maglia rossonera numero 25“, si legge sul sito del Milan.

Alessandro Florenzi ceduto a titolo definitivo al Milan. L’#ASRoma augura ad Alessandro il meglio per questa nuova fase della sua carriera. pic.twitter.com/CHcnuKKbf0 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 1, 2022

Con questo tweet anche la Roma ha comunicato la cessione defintiva di Florenzi al Milan.