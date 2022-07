Maldini apre le danze: colpo a sorpresa a centrocampo

Il Milan di Paolo Maldini è pronto ad andare all’assalto di Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano la scorsa stagione alla Fiorentina: le ultime di calciomercato

Nella serata di ieri sono arrivati i rinnovi di contratto, fino al 2024, di Paolo Maldini, direttore tecnico, e Ricky Massara, direttore sportivo, entrambi dirigenti del Milan campione d’Italia in carica.

I rossoneri, nonostante il cambio di proprietà con il passaggio a Red Bird, dopo una prima fase di immobilismo, hanno chiuso per la permanenza dei due artefici, dal punto di vista della creazione della rosa e della gestione, del successo tricolore del Milan guidato in panchina da Stefano Pioli. Il club meneghino, nell’ultimo campionato italiano di Serie A, ha battuto i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi con un arrivo al cardiopalma all’ultima giornata dove la vittoria contro il Sassuolo è stata decisiva per ottenere il trofeo.

Ora però, visto lo status di campione d’Italia, il Milan deve confermarsi sia dal punto dei vista dei risultati nella nostra competizione, ma migliorare anche quanto ottenuto in Champions League, vista l’eliminazione al gironcino di ferro dove c’erano Liverpool, Porto e Atletico Madrid. I giocatori nel mirino sono tanti e i reparti da coprire anche, tanto che il Milan potrebbe spiazzare tutti in sede di calciomercato con un colpo a sorpresa per un mediano che nella scorsa stagione ha militato nel campionato italiano di Serie A.

Calciomercato Milan, arriva l’ex Serie A

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe infatti messo gli occhi su Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’originario di Fray Bentos è stato senza dubbio uno dei migliori nel suo ruolo la scorsa stagione ed è in scadenza di contratto nel 2023. Questo potrebbe ancor di più abbassare il suo prezzo che, al momento, si aggira attorno ai 15 milioni di euro, una cifra decisamente troppo alta considerando le situazioni contrattuali e tecniche con l’Arsenal, club che ne detiene il cartellino.