Doppio colpo a Parigi: la Juve si gioca la ‘carta’ Arthur

Juventus alla ricerca del sostituto di de Ligt. A meno di sorprese l’olandese lascerà i bianconeri in questo calciomercato estivo. ‘Asse’ col Psg

Arrivabene ha in pratica ufficializzato la partenza di de Ligt: “Oggi è impossibile trattenere un giocatore che se ne vuole andare”. La trattativa col Chelsea è ben avviata, coi bianconeri che puntano a incassare almeno una novantina di milioni. Tanto? Forse sì. Sull’olandese in scadenza a giugno 2024 ci sono in verità anche i due Manchester, che in teoria non avrebbero alcun problema a lanciare la sfida ai ‘Blues’. Per il sostituto del classe ’99, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe utilizzare la ‘carta’ Arthur.

Allegri e la Juve hanno probabilmente in testa Bremer per la successione di Matthijs de Ligt, ma il centrale brasiliano del Torino si è ‘promesso’ all’Inter e ad oggi non sembra intenzionato a tradire i nerazzurri. Per questo motivo Cherubini e soci sono chiamati a valutare concretamente altri nomi, come per esempio Gabriel dell’Arsenal e Kimpembe del Paris Saint-Germain. Quest’ultimo interessa da tempo la dirigenza juventina e, cosa importante, è stato messo tra i cedibili.

In scadenza nel 2024 e con uno stipendio di circa 5 milioni di euro netti, il 26enne francese ha una valutazione intorno ai 40 milioni che la Juve potrebbe tentare di abbassare, anzi azzerrare attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica: occhio in tal senso ad Arthur, per il quale già si parla di Roma nell’ambito dell’affare Zaniolo, dunque a uno scambio alla pari tra i due con base appunto 40 milioni.

Calciomercato Juventus, Arthur-Kimpembe e Paredes: maxi operazione col Psg

L’uscita di Arthur, meglio ancora se a titolo definitivo consentirebbe ai bianconeri di affondare pure per un cosiddetto ‘regista’. In cima resta sempre Jorginho, ma negli ultimi giorni ha ripreso corpo la candidatura di Leandro Paredes, in scadenza nel 2023 e anche lui in uscita dal Psg. Si parla ancora di un possibile scambio con Kean, nome che però non sembra stuzzicare più di tanto il Ds dei parigini Campos. Il club targato Exor potrebbe allora presentare un’offerta senza contropartite da 10-12 milioni al massimo.