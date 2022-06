Belotti lascia il Torino: destinazione a sorpresa

Andrea Belotti non ha rinnovato il suo contratto con il Torino: per lui si prospettano giorni intesi per il futuro

E alla fine non è arrivato il prolungamento contrattuale: Andrea Belotti non sarà più un giocatore del Torino. L’attaccante della Nazionale si libererà a zero dal club di Cairo visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Stampa” Andrea Belotti non sarà più un giocatore del Torino. Nei mesi scorsi si stava discutendo del suo rinnovo con il giocatore che era in trattativa con altre squadre: ora dovrà prendere una decisione in vista della sua prossima destinazione che potrebbe arrivare così a sorpresa. Inoltre, lo stesso patron Urbano Cairo si sente come se fosse stato tradito da una storia d’amore che è arrivata ai titoli di coda.

Calciomercato, Belotti avrebbe già firmato

Come svelato da “La Stampa” ci sarebbe già stata la firma del contratto con la sua nuova squadra. Lo stesso attaccante italiano avrebbe rifiutato una proposta di rinnovo del Torino che si aggirava intorno ai 3,6 milioni a stagione bonus compresi. Belotti ha optato così per un colpo di scena arrivato proprio nell’ultimo giorno del suo contratto con il club granata. A breve si conoscerà ufficialmente il nome della sua nuova compagine: tanti club italiani, e non, come Milan, Roma, Monza e Monaco avrebbero chiesto informazioni su di lui.