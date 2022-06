Beffa in Serie A: il PSG piazza il tris

Novità interessanti per il Paris Saint-Germain che non intende mai fermarsi sul fronte calciomercato: che tris!

La Serie A resta a bocca asciutta e così il PSG ne approfitta in vista della prossima stagione mettendo a segno colpi importanti.

Verso Parigi ci sarebbe l’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, Gianluca Scamacca, seguito a lungo da Milan, Juventus e Inter. Dopo i 16 gol messi a segno in Serie A, il centravanti italiano ha attirato gli interessi delle big d’Italia e d’Europa: ora il suo futuro è ad un passo dal PSG. In passato era stato accostato anche al Napoli: il club francese ha alzato la sua offerta arrivando a 40 milioni di euro.

Altra beffa per il Milan con Renato Sanches promesso sposo del PSG, che avrebbe messo sul piatto circa 10 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Il centrocampista del Lille potrebbe restare così in Ligue1 dicendo addio alle proposte importanti del club rossonero.

Calciomercato, tre colpi in casa PSG

Altro colpo per il PSG a centrocampo con l’assalto a Vitinha: non c’è stato ancora un accordo definitivo sulla clausola da 40 milioni di euro che il Porto vorrebbe intera. L’idea del club francese è quella di dividere il pagamento in due tranche: il suo futuro sarà sotto la Tour Eiffel con l’affare che si potrebbe sbloccare da un momento all’altro. Tre colpi importanti per il club parigino, che continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione arrivando ad obiettivi prefissati. Idee suggestive in ottica futura con due beffe per le compagini italiane.