La Juventus accelera: Milan e Roma beffate per il difensore

La Juventus potrebbe mettere l’ultima marcia per l’acquisto di Marcos Senesi dal Feyenoord: le ultimissime notizie di calciomercato sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri, in silenzio, si sta ritagliando il suo posto in questa finestra estiva di calciomercato.

I bianconeri, reduci da una stagione avara di successi nonché la prima senza trofei da ben undici anni, stanno lavorando per consegnare al tecnico livornese una rosa più adatta alle sue caratteristiche di gestore piuttosto che di costruttore di giovani talenti. Ecco perché i primi due colpi, entrambi a parametro zero, sembrano un po’ il manifesto ideologico del calcio di Allegri: qualità, quantità ed esperienza. Stiamo infatti parlando di Paul Pogba, centrocampista francese che ha lasciato il Manchester United, club nel quale era approdato proprio dalla Juventus, e Angel Di Maria, talento argentino reduce da una bella fetta di carriera nel PSG dopo aver vinto tutto alla corte di Carlo Ancelotti con il Real Madrid.

Sul fronte delle partenze invece, la Juventus deve tenere d’occhio quello che sta accadendo nel reparto difensivo. I bianconeri stanno infatti cercando di gestire la situazione legata a Matthijs de Ligt, difensore centrale olandese che potrebbe non rinnovare e, di conseguenza, lasciare Torino dopo esservi approdato nel 2019 dall’Ajax. Su di lui ci sono diversi club e un suo addio aprirebbe una voragine al centro della difesa della Juventus, considerando anche la partenza verso gli Stati Uniti di Giorgio Chiellini.

Calciomercato, la Juventus accelera per il colpo dietro

La Juventus, in quest’ottica, vorrebbe accelerare per piazzare un primo colpo in difesa, oltre ovviamente all’arrivo di Federico Gatti. Nel mirino dei bianconeri c’è Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord che abbiamo potuto vedere anche nella finale di Conference League contro la Roma. Il giocatore sudamericano potrebbe essere l’uomo giusto per la Vecchia Signora che sarebbe pronta all’accelerata finale, magari con un’offerta sopra alla doppia cifra, per beffare gli altri club interessati, fra i quali proprio i giallorossi ed il Milan.