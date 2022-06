Juve ‘avvisata’: agente Dragusin dice tutto alla CMIT TV

L’agente di Dragusin è intervenuto alla CMIT TV per parlare della situazione del suo assistito con la Juventus

La Juventus è ad un passo da Angel Di Maria e potrebbe attenderlo già nella prossima settimana a Torino. Intanto, però, la dirigenza bianconera si muove anche in ottica difesa e sta per chiudere un colpo.

Si tratta di Andrea Cambiaso, terzino o esterno sinistro del Genoa. Il difensore classe 2000 è sempre più vicino alla Juventus che adesso è in vantaggio sull’Inter, grazie anche all’inserimento di una contropartita di livello come Radu Dragusin, reduce dal prestito alla Salernitana. Durante la CMIT TV, è intervenuto l’agente del difensore bianconero, Florin Manea, che in esclusiva ha parlato del futuro del suo assistito e il disappunto nei confronti della Juventus.

L’agente di Dragusin: “Deluso dalla scelta della Juve”

“Radu è rimasto deluso. Mi ha fatto vedere il messaggio di Chiellini che mi ha impressionato. Lui sa che deve lavorare tanto e ho fiducia in lui. In futuro sono convinto che sarà pronto per un grande club come la Juventus. Anche se l’anno scorso non è andato come volevamo, lui non mi sembra male. Certo, la Juve è a un livello altissimo e io non posso dire che stanno sbagliando. Radu sarà un giocatore importante perché in quindici anni non ho mai visto un ragazzo impegnarsi così. Arriverà a livelli alti, si vedrà poi se la Juve avrà sbagliato oppure no”.